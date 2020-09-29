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29.09.2020 - 14:18 | | Sporx

Transfer haberleri | Karagümrük için Balotelli iddiası! Ersin Düzen açıkladı...

Fatih Karagümrük'ün transfer listesinde olan Mario Balotelli geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

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Transferde fırtına gibi esen Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün Lucas Biglia'dan sonra Mario Balotelli ile ilgilendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. UEFA Avrupa Ligi'ni hedefleyerek sezona başlayan ve yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Karagümrük'ün son olarak Mario Balotelli ile görüştüğü ve İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak için bir teklif sunduğu ifade edildi.

İtalya Serie B'de forma düşen Brescia'dan bonservisini almak için uğraşan Balotelli, Karagümrük'ün yanı sonra Genoa ile de görüşmelerini sürdürüyor.

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli: "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum" dedi.

Ünlü spor spikeri Ersin Düzen, Balotelli transferiyle ilgili Karamgümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüştüğünü ve böyle transfer olmadığını açıkladı.

"Balotelli ile ilgimiz yok. Sosyal medyada biri yazmış; “Bizim Başkan bu gidişle Balotelli’yi de alır” diye. Sonra oradan yürümüş gitmişSevinç gözyaşı döken yüz Sadece 1 yerli hücum oyuncusu almak istiyoruz, muhtemelen kanat oyuncusu olacak”

Transfer haberleri | Karagümrük için Balotelli iddiası Ersin Düzen açıkladı...

Transfer haberleri | Karagümrük için Balotelli iddiası Ersin Düzen açıkladı...

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