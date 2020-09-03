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03.09.2020 - 22:11 | | İSTANBUL (AA) -

Transfer haberleri | Kasımpaşa, Julian Jeanvier'i kadrosuna kattı

Lacivert-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki savunmacıyı transfer ettiğini duyurdu.

Transfer haberleri | Kasımpaşa, Julian Jeanvier'i kadrosuna kattı
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Kasımpaşa, Gineli savunma oyuncusu Julian Jeanvier'i transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolleri sonrası Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu törende Julian Jeanvier sözleşmeye imza attı.

28 yaşındaki Jeanvier geçen sezon İngiliz takımı Brentford'da forma giymişti.

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Transfer haberleri | Kasımpaşa, Julian Jeanvieri kadrosuna kattı

 

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