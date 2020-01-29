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29.01.2020 - 23:09 | | İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA)

Transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu renklerine bağladı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'dan forma giyen Brezilyalı futbolcu Diego Angelo'yu transfer etti.

Transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angelo'yu renklerine bağladı

Süper Lig'de 11 puanla 18'inci sırada yer alan Kayserispor devre arası transfer döneminde son takviyeyi savunma hattına yaptı.

Sarı kırmızılı takım, ligin ilk yarısında Antalyaspor forması giyen 33 yaşındaki oyuncusu Diego Angelo De Oliveira ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Stoper ve ön libero mevkiinde oynayan futbolcu için Perşembe günü imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Transfer haberleri | Kayserispor, Diego Angeloyu renklerine bağladı

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