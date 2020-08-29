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29.08.2020 - 09:48 | | FANATİK

Transfer haberleri | Kayserispor'un hedefi Mevlüt Erdinç

Forvet arayışlarını sürdüren Kayserispor, Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Mevlüt Erdinç'i transfer etmek istiyor.

Transfer haberleri | Kayserispor'un hedefi Mevlüt Erdinç
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Kayserispor’da teknik patron Bayram Bektaş, bir an önce forvet transferinin bitirilmesini istedi. Bu konuda çalışmalarını sürdüren yönetim, gündemine Mevlüt Erdinç’i aldı.

Fenerbahçe’den ayrılması beklenen tecrübeli forvet ile ilk görüşme kısa sürede yapılacak. 

33 yaşındaki golcü isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.

Transfer haberleri | Kayserisporun hedefi Mevlüt Erdinç

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