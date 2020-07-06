Transfer Haberleri | Keinan Davies kimdir? İngiliz oyuncu kaç yaşında?

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen Keinan Davies, transfer gündeminin önemli oyuncularından biri. Adı Beşiktaş ile anılan İngiliz oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Keinan Davies Kimdir? Hangi bölgede oynuyor?

1998 doğumlu olan 22 yaşındaki oyuncu 1.89 boyunda ve santrafor bölgesinde forma giyiyor. Adı Beşiktaş ile beraber geçen oyuncunun kulübü Aston Villa ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aston Villa U18 takımının Biggleswade Town’dan 2015 yılında kadrosuna kattığı Davies, 2017/2018 sezonuda A takıma yükseldi. Forvet bölgesinde görev yapan genç oyuncu, bu sezon Premier Lig’de 12 maçta şans buldu.

Kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncunun değeri Transfermarkt’a göre 2.3 milyon euro.