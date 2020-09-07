Transfer haberleri | Kenan Karaman adım adım Başakşehir'e!

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-mavili ekip, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.

Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.

Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Milli futbolcu ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyordu. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol attı; 1 asist yaptı.

Rafael ile anlaşma sağlandı

Öte yandan dün akşam ilk olarak Skorer'in duyurduğu Brezilyalı sağ bek Rafael, İstanbul ekibi ile anlaşma sağladı. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki yıldız oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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