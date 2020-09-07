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07.09.2020 - 22:39 | | NTV

Transfer haberleri | Kenan Karaman adım adım Başakşehir'e!

Transferde son dakika... Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kenan Karaman'ı imza aşamasına getirdi.

Transfer haberleri | Kenan Karaman adım adım Başakşehir'e!
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Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-mavili ekip, Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında forma giyen Kenan Karaman'ı kadrosuna katıyor.

Kulüp, Alman ekibiyle bonservis bedeli konusunda anlaşma aşamasına geldi.

Medipol Başakşehir, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Milli futbolcu ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyordu. Geçen sezon Fortuna Düsseldorf'da 21 maça çıkan Kenan Karaman, 6 gol attı; 1 asist yaptı.

Transfer haberleri | Kenan Karaman adım adım Başakşehire

Rafael ile anlaşma sağlandı
Öte yandan dün akşam ilk olarak Skorer'in duyurduğu Brezilyalı sağ bek Rafael, İstanbul ekibi ile anlaşma sağladı. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki yıldız oyuncunun kısa süre içinde resmi imzayı atmak için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

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