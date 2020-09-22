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HaberlerKasımpaşa Haberleri Transfer haberleri | Koita, Skorer'e açıkladı: Asla zam istemedim
22.09.2020 - 15:36 |

Transfer haberleri | Koita, Skorer'e açıkladı: Asla zam istemedim

Kasımpaşa'da şok bir kararla kadro dışı bırakılan Fode Koita, Skorer'den Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

Transfer haberleri | Koita, Skorer'e açıkladı: Asla zam istemedim
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Nergis Aşkın/Skorer Özel

Kasımpaşa'da geçen sezon Süper Lig'de 24 maçta 12 gol, 5 asistle oynayan Fode Koita, şok bir kararla kadro dışı bırakılmıştı.

Lacivert-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki forvet için Beşiktaş'ın teklifini reddetmişti. Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında kadroya alınmayan Koita'nın zam istediği gerekçesiyle kadro dışı kaldığı ileri sürülmüştü.

Gine asıllı Fransız golcü, konuyla ilgili olarak Skorer'in sorularını yanıtladı.

"Kulüpten asla zam istemedim"

Koita "Kasımpaşa’dan ayrılmak istediğini söylediğin iddiaları doğru mu?" sorusuna "Hayır böyle bir şey kesinlikle söylemedim" karşılığını verdi.

Yıldız futbolcu, zam talebi konusunda ise "Kulüpten asla zam istemedim. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil" açıklamasını yaptı. Koita ayrıca kulübünün emrinde olduğunu vurgulayıp "Bana ihtiyaçları olduğu takdirde göreve her zaman hazırım" ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir'in de radarında bulunan Koita Süper Lig'de toplam 87 maçta, 23 gol attı, 10 da asist yaptı. 

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Transfer haberleri | Koita, Skorere açıkladı: Asla zam istemedim

 

 

Maç Özeti: Club America 1-0 Chivas Guadalajara
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