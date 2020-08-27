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27.08.2020 - 07:21 | | FANATİK

Transfer haberleri | Konyaspor'da Fernandao sesleri

Transferde forvet takviyesine öncelik veren Konyaspor, Fernandao’dan vazgeçmiyor. Erzurumspor’un da kadrosuna katmayı çok istediği başarılı forvet oyuncusuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varan Yeşil-Beyazlılar, kulübü Bahia’yı ikna etmeye çalışıyor

Transfer haberleri | Konyaspor'da Fernandao sesleri
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Transferde forvet takviyesine öncelik veren Konyaspor, Fernandao’dan vazgeçmiyor. Erzurumspor’un da kadrosuna katmayı çok istediği başarılı forvet oyuncusuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşmaya varan Yeşil-Beyazlılar, kulübü Bahia’yı ikna etmeye çalışıyor. Brezilya temsilcisi 32 yaşındaki forvet için bonservis talep ediyor.

Konyaspor ise oyuncunun sözleşmesini feshedip gelmesini bekliyor. Transferin sonuçlanması için teknik heyet de büyük bir beklenti içerisinde. İç Anadolu ekibi ayrıca Alanyaspor’da Musa Çağıran’la da iki yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer haberleri | Konyasporda Fernandao sesleri

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