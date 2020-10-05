Transfer Haberleri | Konyaspor'un Galatasaray'dan Sekidika ısrarı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer edilen Jesse Sekidika, performansıyla göze girememişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer almayan Nijeryalı oyuncunun kiralanmasına karar verilmişti.

Uzun süre Denizli'nin gündeminde olan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Konyaspor devreye girmişti.

Yeşil- Beyazlılar'ın bu konuda ısrarcı olduğu ve gün içerisinde Sekidika hamlesiyle transferi kapatmayı hedeflediği öğrenildi.