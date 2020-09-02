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HaberlerTrabzonspor Haberleri Transfer haberleri | Leipzig'te Nagelsmann kafayı Sörloth'a taktı...
02.09.2020 - 08:40 |

Transfer haberleri | Leipzig'te Nagelsmann kafayı Sörloth'a taktı...

Trabzonspor'da gösterdiği müthiş performans ile dünya devlerini peşine takan ve geçtiğimiz sezonun Süper Lig gol kralı olan Sörloth için Alman devi Leipzig devrede.

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Trabzonspor'un gol kralı forveti Alexander Sörloth konusunda Red Bull Leipzig'in inadı sürüyor.Bild'in haberine göre, Trabzonspor'un 24 yaşındaki Norveçli golcüsü Sörloth'u çok beğenen Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann'ın çok istediği ve yönetime oyuncunun alınması için baskı yaptığı kaydedildi. Bonservisi Crystal Palace'da olan ancak Trabzonspor'da bu sezon da kiralık olarak oynayacak Sörloth'un transferi konusunda Leipzig'in her iki kulübü de ikna etmesi gerektiği söyleniyor.

Alman basınından bir diğer yayın organı Kicker ise, Leipzig'in Trabzonspor ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve Sörloth'un sözleşmesinin oldukça karışık olmasından dolayı çıkmaza girildiği kaydedildi. Leipzig'in Sörloth için 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve Trabzonspor'un Norveçli'nin bonservisini alarak kendilerine satmayı beklediğini de haberin devamında yer aldı.

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AĞAOĞLU: "BU TEKLİFLERE EVET DEMEYE NİYETİMİZ YOK"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da geçtiğimiz gün verdiği röportajda Alexander Sörloth için Leipzig cephesinin ciddi ısrarcı olduğunu söylemişti.

Ağaoğlu'nun Leipzig'den gelen Sörloth teklifiyle ilgili sözleri şu şekilde:  "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'a ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. Başka hiçbir oyuncumuzla ilgili teklifle karşılaşmadık. Beklentilerin altında tekliflerdi. Bu tekliflere 'Evet' demeye hiç niyetimiz yok. Transfer limitinden ve UEFA'nın FFP'sinden dolayı sınırlı bütçeyle hareket etmek durumundayız."

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