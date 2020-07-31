Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Lemina, Beşiktaş'a önerildi; Sergen Yalçın onay verdi
31.07.2020 - 16:04 | | Asist Analiz

Transfer haberleri | Lemina, Beşiktaş'a önerildi; Sergen Yalçın onay verdi

Mario Lemina, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Gabonlu'nun tarzında bir isme ihtiyacı olduğunu belirten Sergen Yalçın, yıldız oyuncu için alınması talimatını verdi.

ABONE OL

Yeni sezon kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, transferde hareketli saatler geçiriyor. Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlılar, orta saha transferi için de düğmeye bastı.

Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 senelik men cezasının onanmasıyla Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ülkemizi temsil edecek Kara Kartal'da hedef gruplara kalmak. 10 Ağustos'ta topbaşı yapması planlanan siyah-beyazlılarda hedef; bu tarihe kadar transferi bitirip 25 Ağustos'taki öne eleme maçına tam kadro çıkmak. Mohammed Elneny ile vedalaşma hazırlığında olan Beşiktaş yönetimi, Kayserisporlu Bernard Mensah ve menajeriyle Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelmişti.

Asist Analiz'in haberine göre yapılan transfer zirvesi karara bağlanamayınca; yönetim rotasını Mario Lemina'ya kırdı. Bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendi.

Geçtiğimiz sezon adı; Beşiktaş ile anılan Gabonlu oyuncu, siyah-beyazlı formayı giymesi beklenirken transferin son gününde; Parçalı'yı giymişti. Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Elneny'nin ayrılacak olması; Sergen Hoca'yı arayışlara soktu. Menajerler de hazır Gabonlu'yu önermişken Lemina tarzında bir futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirten başarılı teknik adam, maliyeti de uygunsa Mario Lemina'yı takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Transfer haberleri | Lemina, Beşiktaşa önerildi; Sergen Yalçın onay verdi

    Trabzonspor'un gündemindeki Kanga Kızılyıldız'a imza attı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. MotoGP'de 3 yarış daha iptal edildi
      MotoGP'de 3 yarış daha iptal edildi
    2. F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak
      F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Perez'in yerine Hulkenberg yarışacak
    3. Sivasspor'da olağan genel kurul 15 Ağustos'ta yapılacak
      Sivasspor'da olağan genel kurul 15 Ağustos'ta yapılacak
    4. Galatasaray'da Hagi'nin ilk imzası unutulmadı
      Galatasaray'da Hagi'nin ilk imzası unutulmadı
    5. Gazi için son provalar! Ankara ve İstanbul’da süper yarışlar...
      Gazi için son provalar! Ankara ve İstanbul’da süper yarışlar...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki transfer birden açıkladı!

    Son dakika | Bandırmaspor, Galatasaray'dan iki transfer birden açıkladı!

    Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

    Fatih Karagümrük'ten Cüneyt Çakır ve TFF'ye teşekkür

    Son dakika | Trabzonspor'un istediği Kanga, Kızılyıldız'a imza attı

    Son dakika | Trabzonspor'un istediği Kanga, Kızılyıldız'a imza attı

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Sıradaki Haber