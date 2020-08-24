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24.08.2020 - 07:00 |

Transfer haberleri | Lemos’ta işlem tamam! Fenerbahçe...

İspanya basınında son dakika olarak duyurulan haberlerde, sarı-lacivertliler Las Palmas’ın stoper Mauricio Lemos konusunda her konuda el sıkıştı.

Transfer haberleri | Lemos’ta işlem tamam! Fenerbahçe...
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, savunma hattı için önemli bir takviye yaptı.

İspanya basınında son dakika olarak duyurulan haberlerde, sarı-lacivertliler Las Palmas’ın stoper Mauricio Lemos konusunda her konuda anlaştı. Haberlerde, Lemos’un Fenerbahçe’ye sadece bir adım uzakta olduğu kaydedilirken, iki kulübün 1.5 milyon euro bonservis bedeli için uzlaştığı yazıldı. Resmi sözleşmenin bugün atılacağı ve kısa sürede Lemos’un İstanbul’a geçeceği savunuldu.

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