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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Transfer haberleri | Lille’de Yusuf Yazıcı için ayrılık kararı!
30.09.2020 - 23:47 | | Asist Analiz

Transfer haberleri | Lille’de Yusuf Yazıcı için ayrılık kararı!

Trabzonspor'dan Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı için kulüpten ayrılıyor. Fransız kulübünün Yusuf Yazıcı'yı Boavista'ya kiralayacağı öğrenildi.

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Trabzonspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon Euro + Edgar Ie karşılığında Fransız kulübü Lille’e transfer olmuştu. 23 yaşındaki yıldız, Fransa’ya kısa sürede adapte olsa da yaşadığı sakatlık onu geriye götürmüşe benziyor.

Lille’e transfer olduktan sonra ciddi bir sakatlık yaşayan milli yıldız bir türlü form tutamadı. Bu nedenle Fransız ekibi, yıldız oyuncuyu anlaşmalı olduğu proje takımı Boavista'ya kiralayacağı öğrenildi.

Portekiz 1. Ligi’nde mücadele eden Boavista'nın Lille’den kiraladığı birçok oyuncuyu kadrosuna katıp futbolcuların gelişimlerini sürdürmeyi hedefleyen bir ortaklığı bulunuyor.

Transfer haberleri | Lille’de Yusuf Yazıcı için ayrılık kararı

Transfer haberleri | Lille’de Yusuf Yazıcı için ayrılık kararı

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