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17.09.2020 - 13:02 | | Skorer Dış Haberler

Transfer Haberleri | Liverpool bombayı patlatıyor! Thiago Alcantara...

Son dakika transfer gelişmesi... Liverpool, Bayern Münih ile İspanyol futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı.

Transfer Haberleri | Liverpool bombayı patlatıyor! Thiago Alcantara...
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Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, ünvanını korumak için kadrosunu güçlendirme çalışalarına devam ediyor.

Gelen son dakika bilgisine göre Liverpool, Bayern Münih ile 29 yaşındaki İspanyol yıldızı Thiago Alcantara için 30 milyon euroluk bir ödeme karşılığında anlaşmaya vardı.

Alman yetkililerin, Bundesliga başlamadan transferi bitirmek istemesinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü görüşmeler hızlandı.

Mayıs ayında Bayern Münih ile 2021 yılında bitecek sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelere başlayan Thiago, fikrini değiştirerek yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

2013 yılında Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olan Thiago Alcantara, 7 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ile 1'er Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Transfer Haberleri | Liverpool bombayı patlatıyor Thiago Alcantara...

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