Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Transfer haberleri | Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı
28.08.2020 - 14:59 | | Mustafa Akın - İbrahim Alioğlu, İSTANBUL, (DHA)

Transfer haberleri | Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı

Ünlü Fransız forvet sağlık kontrolünden geçti ve 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

ABONE OL

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı. Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı. İstanbul'da yapılan imza törenine Başkan Hasan Kartal, Yöneticilerden Ali Zeki Saruhan, Loic Remy ve temsilcisi katıldı. 

İmza töreninde konuşan Loic Remy, Fenerbahçe ile de görüşme yaptıklarını doğrularken, Rizespor'a gelmesinde Lille'den takım arkadaşları Yusuf ve Zeki'nin de fikirlerini aldığını ve bunun etkili olduğunu söyledi.

Loic Remy; "Burada olduğum için çok mutluyum. Bir an önce sahalara dönmek istiyorum. Her şeyimi bu kulübe vereceğim. Burada zevkle oynayacağım. Beklentilerin farkındayım. Zoru seviyorum. Başarı için zorun olması gerekiyor. Sportif direktörle görüştüğümde kulüple alakalı bana çok güzel şeyler anlattılar. Yusuf ve Zeki'nin de fikirlerini aldım buraya gelmeden önce. Başka bir kulüple görüşüyordum ancak buraya gelmeye karar verdim. Evet Fenerbahçe ile görüştük, başka takımlar da vardı. Türk halkı çok sabırlı. Bunu burada gördüm. Bu kararı almamda bu durum da çok etkili oldu" açıklamalarını yaptı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise; "Loic Remy'nin ailesiyle Rize'de güzel bir hayatı olacak. Burada çok başarılı olacak. Biz iyi bir kulübüz. Başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Acun bombayı patlatıyor! Fenerbahçeli oyuncu...

Transfer haberleri | Loic Remy, Çaykur Rizespora imza attı

 

Caio Henrique'nin Monaco'da ilk günü...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ümraniyespor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
    Ümraniyespor'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
  2. Dani Alves ameliyat edildi
    Dani Alves ameliyat edildi
  3. Transfer haberleri | Beşiktaş, Montero transferinde sona yaklaştı!
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Montero transferinde sona yaklaştı!
  4. Basketbolun yıldızları Gloria Sports Arena’da buluşuyor
    Basketbolun yıldızları Gloria Sports Arena’da buluşuyor
  5. Transfer haberleri | Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı
    Transfer haberleri | Loic Remy, Çaykur Rizespor'a imza attı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor

Muhsin Yaşar: Hedefim Euroleague seviyesinde oyuncu olmak

Muhsin Yaşar: Hedefim Euroleague seviyesinde oyuncu olmak

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia sağlık kontrolünden geçti

Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Valencia sağlık kontrolünden geçti

Sıradaki Haber