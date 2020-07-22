Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da başarılı bir performans sergileyen Süper Lig devleri Trabzonspor ve Beşiktaş'ın dikkatini çeken 19 yaşındaki genç stoper Cenk Özkacar, Fransız ekibi Lyon ile anlaşma sağladı.

Beyaz TV muhabiri Ertan Süzgün’ün duyurduğu habere göre Lyon, Cenk Özkaçar’la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lyon’un oyuncunun tecrübe kazanması için 1 sene başka bir takıma kiralama fikrine sıcak baktığı öğrenildi.