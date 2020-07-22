Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi
22.07.2020 - 15:13 |

Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi

Beşiktaş ve Trabzonspor'un peşinde olduğu TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'ı Fransa'nın ünlü kulübü Lyon kadrosuna kattı.

Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da başarılı bir performans sergileyen Süper Lig devleri Trabzonspor ve Beşiktaş'ın dikkatini çeken 19 yaşındaki genç stoper Cenk Özkacar, Fransız ekibi Lyon ile anlaşma sağladı.

Beyaz TV muhabiri Ertan Süzgün’ün duyurduğu habere göre Lyon, Cenk Özkaçar’la 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Lyon’un oyuncunun tecrübe kazanması için 1 sene başka bir takıma kiralama fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi

 

Mariano'dan veda sözleri: Galatasaray bir taraftar kazandı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  2. Muğlaspor Teknik Direktörü Hasan Şermet'in koronavirüs testi pozitif çıktı
    Muğlaspor Teknik Direktörü Hasan Şermet'in koronavirüs testi pozitif çıktı
  3. Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi
    Transfer haberleri | Lyon, Cenk Özkacar transferini bitirdi
  4. Haluk Ulusoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
    Haluk Ulusoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
  5. Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor
    Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mariano: Galatasaray bir taraftar kazandı

Mariano: Galatasaray bir taraftar kazandı

Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Turgutluspor-Esenler Erokspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?

Belediye Derincespor-Karşıyaka maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig aşkına! Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig aşkına! Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber