Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kaya'yı istedi
08.09.2020 - 17:21 |

Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kaya'yı istedi

Galatasaray’dan haber beklediği belirtilen Semih Kaya için İsrail’in dev ekibi Maccabi Tel Aviv’in devreye girdiği bildirildi.

Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kaya'yı istedi
ABONE OL
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Sparta Prag ile sözleşmesi bittikten sonra boşta olan Semih Kaya’ya İsrail’den talip çıktı. İsrail’in One internet sitesine göre ülkenin önde gelen ekibi olan Maccabi Tel Aviv, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

Semih Kaya’nın formda olduğu dönemlerde Türkiye’deki en iyi stoperlerden biri olarak değerlendirildiği hatırlatması yapıldı. Ardından Galatasaray’dan 2 milyon euro bonservisle Çek ekibinin yolunu tuttuğu belirtildi.

Şu an için kulüpsüz olan Semih Kaya son olarak Galatasaray’a dönmek istediği ve Cim Bom’dan haber beklediği yönündeki haberler ile gündeme gelmişti. 29 yaşındaki Kaya’nın altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulüpten teklif gelmesi halinde Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atacağı belirtilmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik

 

Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kayayı istedi

Süper Lig'in unutulmaz golcülerinden Theofanis Gekas'tan Samsunspor'a mesaj!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kaya'yı istedi
    Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kaya'yı istedi
  2. Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret
    Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'dan MKE Ankaragücü'ne ziyaret
  3. Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu
    Gaziantep FK'de yeni sezon forma numaraları belli oldu
  4. Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik
    Başkan Gevrek: Adem Büyük'e 'Bonservisini al gel' dedik
  5. Transfer haberleri | Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da!
    Transfer haberleri | Selim Ay resmen Çaykur Rizespor'da!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

Son Dakika | Beşiktaş'a Aboubakar müjdesi

Gekas'tan Samsunspor'a destek

Gekas'tan Samsunspor'a destek

Son dakika | Erzurumspor, Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika | Erzurumspor, Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon Euro

Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Cavani'ye 5 milyon Euro

Sıradaki Haber