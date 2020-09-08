Transfer haberleri | Maccabi Tel Aviv, Semih Kaya'yı istedi

Sparta Prag ile sözleşmesi bittikten sonra boşta olan Semih Kaya’ya İsrail’den talip çıktı. İsrail’in One internet sitesine göre ülkenin önde gelen ekibi olan Maccabi Tel Aviv, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor.

Semih Kaya’nın formda olduğu dönemlerde Türkiye’deki en iyi stoperlerden biri olarak değerlendirildiği hatırlatması yapıldı. Ardından Galatasaray’dan 2 milyon euro bonservisle Çek ekibinin yolunu tuttuğu belirtildi.

Şu an için kulüpsüz olan Semih Kaya son olarak Galatasaray’a dönmek istediği ve Cim Bom’dan haber beklediği yönündeki haberler ile gündeme gelmişti. 29 yaşındaki Kaya’nın altyapısından yetiştiği sarı-kırmızılı kulüpten teklif gelmesi halinde Arda Turan gibi boş mukaveleye imza atacağı belirtilmişti.