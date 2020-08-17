FenerbahÃ§e transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. BirÃ§ok pozisyon iÃ§in temaslarda bulunan yÃ¶netim gol noktalarÄ± iÃ§in de listesindeki isimlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸme halindeydi. Bu oyuncularÄ±n baÅŸÄ±nda da KasÄ±mpaÅŸa formasÄ± giyen Mame Thiam geliyordu. DÃ¼n BaÅŸkan Ali KoÃ§, yÃ¶neticiler, Thiam ve menajeri bir araya gelerek prensip anlaÅŸmasÄ±na vardÄ±.Â 27 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun kulÃ¼bÃ¼ KasÄ±mpaÅŸa ile son detaylar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor.

SarÄ±- lacivetli takÄ±mÄ±n bu transfer iÃ§in kaleci Harun Tekin ve bir miktar para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bitirmesi bekleniyor. Thiam geÃ§en sezon 28 maÃ§ta 11 gol 4 asist ile oynadÄ±.

Luiz Gustavo'nun Nefis AÅŸÄ±rtma GolÃ¼

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