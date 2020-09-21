Transfer haberleri | Mandzukic'in yeni takımını duyurdular!

Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Mario Mandzukic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Serbest oyuncu olunca birçok takımın radarına girdi

Mario Mandzukic, eski kulübü Al-Duhail ile sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu pozisyonunda olduğu için birçok kulübün radarına girdi. Mario Mandzukic'e Roma, Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.

Mandzukic, Lokomotiv Moskova'nın şartlarını kabul etti

Mandzukic için Rus ekibi Lokomotiv Moskova deyim yerindeyse atağa kalktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Mandzukic'in çok yakın bir zamanda Lokomotiv Moskova'nın sunduğu şartları kabul ettiğini ve görüşmelerin yakın zamanda olumlu sonuçlandığını öne sürdü.

Lokomotiv Moskova kaç yıllık sözleşme önerdi?

Lokomotiv Moskova, Mario Mandzukic için 2 yıllık kontrat ve yıllık da 4 milyon Euro önerdi. Uzun süredir Lokomotiv Moskova forması giyen Vedran Corluka'nın da Mandzukic'in adaptasyon sürecini kısaltabileceği ifade ediliyor.

Lokomotiv bu transferi en çok isteyen kulüp

Hatırlanacağı gibi Lokomotiv Moskova'nın, Miranchuk'un ayrılmasının ardından ofansif hattı güçlendirmek istediği Rus basınında yer almıştı. Mario Mandzukic, Al-Duhail ve Juventus'un yanı sıra Atletico Madrid, Bayern Münih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb gibi takımlarda oynadı.

Hırvatistan'a veda etti

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra 89 kez oynayıp 33 gol attığı Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti.