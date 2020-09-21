Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Transfer haberleri | Mandzukic'in yeni takımını duyurdular!
21.09.2020 - 07:32 |

Transfer haberleri | Mandzukic'in yeni takımını duyurdular!

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Mandzukic'in yeni adresini açıkladılar. Fenerbahçe ve BEşiktaş ile adı anılan Hırvat golcünün yapılan teklifi kabul ettiği iddia edildi.

ABONE OL

Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Mario Mandzukic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Serbest oyuncu olunca birçok takımın radarına girdi
Mario Mandzukic, eski kulübü Al-Duhail ile sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu pozisyonunda olduğu için birçok kulübün radarına girdi. Mario Mandzukic'e Roma, Lokomotiv Moskova, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.

Mandzukic, Lokomotiv Moskova'nın şartlarını kabul etti
Mandzukic için Rus ekibi Lokomotiv Moskova deyim yerindeyse atağa kalktı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Mandzukic'in çok yakın bir zamanda Lokomotiv Moskova'nın sunduğu şartları kabul ettiğini ve görüşmelerin yakın zamanda olumlu sonuçlandığını öne sürdü.

Lokomotiv Moskova kaç yıllık sözleşme önerdi?
Lokomotiv Moskova, Mario Mandzukic için 2 yıllık kontrat ve yıllık da 4 milyon Euro önerdi. Uzun süredir Lokomotiv Moskova forması giyen Vedran Corluka'nın da Mandzukic'in adaptasyon sürecini kısaltabileceği ifade ediliyor.

Lokomotiv bu transferi en çok isteyen kulüp
Hatırlanacağı gibi Lokomotiv Moskova'nın, Miranchuk'un ayrılmasının ardından ofansif hattı güçlendirmek istediği Rus basınında yer almıştı. Mario Mandzukic, Al-Duhail ve Juventus'un yanı sıra Atletico Madrid, Bayern Münih, Wolfsburg, Dinamo Zagreb gibi takımlarda oynadı.

Hırvatistan'a veda etti
2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra 89 kez oynayıp 33 gol attığı Hırvatistan Milli Takımı'na veda etti.

Transfer haberleri | Mandzukicin yeni takımını duyurdular

Haluk Yürekli: Arda, bu tempoları kaldıramıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Mandzukic'in yeni takımını duyurdular!
    Transfer haberleri | Mandzukic'in yeni takımını duyurdular!
  2. Transfer haberleri | Beşiktaş'ta golcü ve sağ bek için geri sayım
    Transfer haberleri | Beşiktaş'ta golcü ve sağ bek için geri sayım
  3. Son dakika haberleri - İşte yeni Fenerbahçe! Hatayspor karşısında ilk 11...
    Son dakika haberleri - İşte yeni Fenerbahçe! Hatayspor karşısında ilk 11...
  4. Transfer haberleri | Vida'yı Beşiktaş'tan Roma bile sökemiyor!
    Transfer haberleri | Vida'yı Beşiktaş'tan Roma bile sökemiyor!
  5. Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı
    Son dakika haberleri - Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İspanya'da son şampiyon Real Madrid, sezona beraberlikle başladı

İspanya'da son şampiyon Real Madrid, sezona beraberlikle başladı

Serie A'da son şampiyon Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı

Serie A'da son şampiyon Juventus yeni sezonu galibiyetle açtı

Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti

Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti

Türkiye Rallisi’ne Yağız Avcı damgası

Türkiye Rallisi’ne Yağız Avcı damgası

Sıradaki Haber