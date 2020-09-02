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02.09.2020 - 08:06 | | FANATİK

Transfer haberleri | Manuel Fernandes geri dönüyor! Süper Lig devi ile...

Yeni sezonda iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer, Flavio ve Trondsen'in ardından orta saha için tanıdık bir isme yöneldi: Manuel Fernandes... Krasnodar'la yollarını ayıran Portekizli oyuncuyla masaya oturulduğu ve 1+1 yıllık sözleşme üzerinden mali detayların konuşulduğu öğrenildi.

Transfer haberleri | Manuel Fernandes geri dönüyor! Süper Lig devi ile...
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Geçen sezon geniş bir kadrosu olmaması nedeniyle rotasyon konusunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor her bölgeyi alternatifleriyle oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fırtına orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Flavio ile Trondsen'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendiren Karadeniz temsilcisi şimdi de tanıdık bir isme kancayı taktı: Manuel Fernandes...

İki kez görüşüldü
2011-2014 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncuyu gözüne kestiren Bordo-Mavililer düğmeye bastı. Rusya'daki yabancı sınırı nedeniyle Krasnodar ile sözleşme yenileyemeyen ve bonservisini eline alan 34 yaşındaki oyuncuyla iki kez görüşüldüğü öğrenildi. İlerleyen yaşı nedeniyle uygun bir maliyetle takıma kazandırılması hedeflenen Fernandes'in de Trabzonspor'un ilgisine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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Ön liberoya Baeza
1+1 yıllık sözleşme için mali detayların konuşulduğu pazarlıklarda önemli yol alınırken, her an transferin resmiyete dökülebileceği öğrenildi. Öte yandan Karadeniz temsilcisinin, ön libero bölgesi için de Steven Baeza ile görüşmelerine devam ettiği biliniyor.

Geçen sezon avlamıştı!
Portekizli yıldız geçen sezon başında Trabzonspor'a rakip olmuştu. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Fırtına'nın rakipleri; Krasnodar, Basel ve Getafe'ydi. Bordo-Mavililer, Ruslar'a karşı iki maçta da mağlup olurken, 3-1'lik karşılaşmada Fernandes de ağları sarsmıştı.

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Transfer haberleri | Manuel Fernandes geri dönüyor Süper Lig devi ile...

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