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04.10.2020 - 17:03 | | Yüksel Yıkılmaz / KAYSERİ (İHA)

Transfer haberleri | Manuel Fernandes resmen Kayserispor'da

Süper Lig temsilcisi bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli yıldız Manuel Fernandes'e imza attırdı.

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Hes Kablo Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.

Hes Kablo Kayserispor, bugün sabaha karşı Kayseri'ye gelen ve sonrasında kulübe geçen Manuel Fernandes ile yaptığı son görüşme neticesinde 1+1 yıllık sözleşme yaptı.

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Transfer haberleri | Manuel Fernandes resmen Kayserisporda

 

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