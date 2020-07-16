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16.07.2020 - 19:14 | | DHA

Transfer haberleri | Mario Mandzukic'e 2+1 yıllık teklif!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi anılan Mario Mandzukic'e İtalyan kulübü Fiorentina'dan teklif geldi.

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Hırvat yıldız Mario Mandzukic, kendisine yıllık 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Fiorentina'ya yakın.

Sezon ortasında Juventus ile yollarını ayırarak Al Duhail'in yolunu tutan ve sezon sonunun gelmesiyle birlikte Katar ekibinden de ayrılan 34 yaşındaki Mandzukic'e İtalya Serie A ekiplerinden yoğun ilgi var.

Fiorentina, Mandzukic'e 2+1 yıllık sözleşme önerirken, bu sürede oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Avrupa basınında yer alan habere göre Mandzukic'in bu teklife sıcak baktığı ancak diğer tekliflere de göz attığı kaydedildi.

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Mandzukic ile Inter'in de yakından ilgilendiği belirtildi.

Transfer haberleri | Mario Mandzukice 2+1 yıllık teklif

Transfer haberleri | Mario Mandzukice 2+1 yıllık teklif

 

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