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HaberlerGaziantep Fk Haberleri Transfer haberleri | Marius Sumudica: "Gaziantep ile anlaşamadım"
08.01.2021 - 18:13 |

Transfer haberleri | Marius Sumudica: "Gaziantep ile anlaşamadım"

Gaziantep'te sözleşmesi sezon sonu bitecek teknik direktör Marius Sumudica, "Gaziantep ile anlaşamadım. Gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidebilirim" dedi.

Transfer haberleri | Marius Sumudica: "Gaziantep ile anlaşamadım"
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Gaziantep ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marius Sumudica, sözleşmenin bitmesini beklemeden ayrılabileceğini duyurdu.

Romanya'dan Emmanuel Roşu'ya konuşan Marius Sumudica, "Gaziantep ile anlaşamadım. Gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidebilirim. Çok büyük bir para teklif ettiler ve bunu öylece reddedemezdim." ifadelerini kullandı.

Transfer haberleri | Marius Sumudica: Gaziantep ile anlaşamadım

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