Transfer haberleri | Marlon, Trabzonspor'u sosyal medyadan takibe aldı

Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye gitmesi sonrası Trabzonspor'da sol bek transferi öncelik kazandı. Daha önce Hoffenheim’dan Stafylidis ve Sparta Prag ile sözleşmesi biten Frydek’i listesinde bulunduran Trabzonspor’un, Avrupa’daki bir diğer hedefi de Danimarka’dan. Aarhus ile 1 yıl mukavelesi kalan Höjer Nielsen için görüşmeler var. Radara giren son oyuncu ise Brezilya’dan oldu.

Karadeniz ekibi, Fluminense Kulübü’nün 23 yaşındaki ismi Marlon konusunda çalışmalara başladı. Hem Marlon hem de kulübüyle ciddi temaslar var. Geride bıraktığımız sezon Boavista’ya kiralanan Sambacı, burada 27 maça çıktı, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Trabzonspor’u takibe aldı

1.78 boyundaki Marlon’un sosyal medya üzerinden Trabzonspor’u takibe alması da dikkat çeken bir detay. Geniş bir yelpazede, pek çok isim üzerinden çalışmalarını yürüten Bordo-Mavili yönetim, en iyi şartlarda transferleri bitirmek istiyor. Bu nedenle görüşmelere hemen nokta koyulmuyor.

Trabzonspor Türkiye Kupası'nı Taraftarlarına Armağan Etti