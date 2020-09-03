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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Marsilya'dan Adem Ljajic bombası
03.09.2020 - 07:45 | | Takvim

Transfer haberleri | Marsilya'dan Adem Ljajic bombası

Yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile ilgili gelişmeler yaşanıyor. Fransız ekibi Marsilya yıldız futbolcuyu transfer listesine aldı.

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Beşiktaş'ta aldığı yüksek maaş nedeniyle gönderilmesi planlanan Adem Ljajic'e Fransız takımlarından Marsilya'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre; Marsilyalı yetkililerin Adem için resmi teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin teklifi beklediği ve Sırp oyuncuyu satarak rahatlamak istediği öne sürüldü.

2 SEZONDA 16 GOL ATTI

Beşiktaş'ın satmaya çalıştığı Adem Ljajic 2 sezonda çıktığı 61 resmi karşılaşmada 16 gol, 20 asistlik bir performans sergiledi. Adem için resmi teklif bekleniyor.

Transfer haberleri | Marsilyadan Adem Ljajic bombası

Transfer haberleri | Marsilyadan Adem Ljajic bombası

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