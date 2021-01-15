Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Transfer haberleri | Mehmet Ekici için resmi açıklama! Yeni adresi...
15.01.2021 - 11:16 |

Transfer haberleri | Mehmet Ekici için resmi açıklama! Yeni adresi...

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra takımsız kalan Mehmet Ekici'nin menajerinden Skorer'e özel açıklama geldi.

Transfer haberleri | Mehmet Ekici için resmi açıklama! Yeni adresi...
ABONE OL
Nergis Aşkın - Skorer Özel

Mehmet Ekici transferinde resmi açıklama geldi. Bir dönem Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olaylı bir şekilde transfer olan Mehmet Ekici, sarı lacivertli ekipte yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenilen verememişti.

Yıldız oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona ermiş ve Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Yaz transfer döneminde hiçbir takımı ile anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Ekici'nin adı Süper Lig'den birçok takım ile anılmaya başladı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Konuyla alakalı 30 yıl yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Ecmel Küçük Skorer'den Nergis Aşkın'a özel açıklamalarda bulundu. Küçük, 'Mehmet Ekici futbol kariyerine Almanya’da devam edecek. Türkiye’ye dönme düşüncesi yok. Sezon başı Göztepe’nin 800 bin Euro, Hatay’ın 1 milyon Euro vermesine rağmen bu teklifleri kabul etmedi. Ayrıca Kasımpaşa’dan gelen teklifi de geri çevirdi.' dedi.

Mehmet Ekici kulüpsüz kaldığı dönemde Alman ekibi Hannover 96'da idmanlara devam ediyordu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Can ve Visca'da son dakika! Transferin perde arkası...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Başkan resmen açıkladı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi! Kasımpaşa'da Aytaç Kara...

Transfer haberleri | Mehmet Ekici için resmi açıklama Yeni adresi...

 

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Derbide gözler kalecilerde olacak
    Derbide gözler kalecilerde olacak
  2. Trezeguet Covid-19’a yakalandı
    Trezeguet Covid-19’a yakalandı
  3. Mehmet Ekici için resmi açıklama geldi
    Mehmet Ekici için resmi açıklama geldi
  4. Göztepe, Konyaspor deplasmanında
    Göztepe, Konyaspor deplasmanında
  5. Antalyaspor'da 7 eksik
    Antalyaspor'da 7 eksik



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Türkiye Kupası çeyrek final kuraları bugün çekiliyor! İşte seri başı olan takımlar... Kura çekimi saat kaçta?

Türkiye Kupası çeyrek final kuraları bugün çekiliyor! İşte seri başı olan takımlar... Kura çekimi saat kaçta?

Fenerbahçe Beko-Panathianikos maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Fenerbahçe Beko-Panathianikos maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı  

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet