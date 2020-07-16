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HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Menajer Manyakov: "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var"
16.07.2020 - 20:56 |

Transfer haberleri | Menajer Manyakov: "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var"

Zenit forması giyenDzyuba ile ilgili Rus menajer Manyakov önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer haberleri | Menajer Manyakov: "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var"
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Rusya Premier Lig'de bu sezon şampiyon olan Zenit'in formasını giyen Dzyuba'nın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Ancak henüz Dzyuba cephesinden sözleşme konusunda açıklama geldi.

"Fenerbahçe'nin ilgisi var"
Rus menajer Manyakov ise Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisini olduğunu fakat Rus futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmesine sıcak bakmadığını söyledi. Manyakov, "Fenerbahçe'nin, Dzyuba'ya ilgisi var. Dzyuba'yı zaten anlatmama gerek yok. Çok kaliteli ve güçlü bir futbolcu. Ancak kariyerine Türkiye'de devam etme isteğine sıcak baktığını zannetmiyorum. Tabi teklifler ve zaman farklılık gösterebilir." dedi.

Dzyuba bu sezon Zenit formasıyla Rusya Premier Lig'de 27 maçta 17 gol attı ve 14 asist yaptı.

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