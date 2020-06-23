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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Transfer haberleri | Merih Demiral: Yakında takıma katılıyorum
23.06.2020 - 17:49 | | ROMA (AA)

Transfer haberleri | Merih Demiral: Yakında takıma katılıyorum

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yakında takıma döneceğini belirtti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merih Demiral'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi. Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi. 

Juventus’un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Transfer haberleri | Merih Demiral: Yakında takıma katılıyorum

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