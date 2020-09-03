Transfer haberleri | Mevlüt Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e imza attı!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha...

Sarı-lacivertliler, geçen sezon bekleneni veremeyen Mevlüt Erdinç'le karşılıklı anlaşarak tecrübeli forvetin sözleşmesini feshetti.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Karagümrük'e imza attı

Akşam saatlerinde Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

Ligde en son Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli kulüple bugün yollarını ayırmıştı.

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