Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Transfer haberleri | Mevlüt Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e imza attı!
03.09.2020 - 18:45 |

Transfer haberleri | Mevlüt Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e imza attı!

Sarı-lacivertli kulüp Mevlüt Erdinç'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Tecrübeli forvet akşam saatlerinde Fatih Karagümrük'e imza attı. Transfer resmen duyuruldu.

Transfer haberleri | Mevlüt Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e imza attı!
ABONE OL

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha...

Sarı-lacivertliler, geçen sezon bekleneni veremeyen Mevlüt Erdinç'le karşılıklı anlaşarak tecrübeli forvetin sözleşmesini feshetti. 

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Mevlüt Erdinç ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar formamıza verdiği hizmetler için teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Karagümrük'e imza attı

Akşam saatlerinde Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, Mevlüt Erdinç'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımız transferlere devam ediyor. Ay-yıldızlı milli formayı 35 kez giyen Mevlüt Erdinç Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.

Ligde en son Fenerbahçe forması giyen tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli kulüple bugün yollarını ayırmıştı.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Luyindama maça geç kaldı, sosyal medya sallandı!

Transfer haberleri | Mevlüt Fenerbahçeden ayrıldı, Karagümrüke imza attı

MEVLÜT'ÜN PSG FORMASIYLA ATTIĞI GOLLER...

    Eran Zahavi'den muhteşem goller!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Rıza Kayaalp baba oldu
      Rıza Kayaalp baba oldu
    2. Özdemir: Bizim için en önemli şey insan sağlığı
      Özdemir: Bizim için en önemli şey insan sağlığı
    3. Son dakika | Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
      Son dakika | Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi  
    4. Brooklyn Nets'te başantrenörlüğe Steve Nash getirildi
      Brooklyn Nets'te başantrenörlüğe Steve Nash getirildi
    5. Transfer haberleri | Mevlüt Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e imza attı!
      Transfer haberleri | Mevlüt Fenerbahçe'den ayrıldı, Karagümrük'e imza attı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolcu ve taraftar sağlığı için bu kararı aldık

    TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolcu ve taraftar sağlığı için bu kararı aldık

    Son dakika | Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı resmen açıkladı!

    Son dakika | Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ı resmen açıkladı!

    Galatasaray-Hatayspor: 1-1

    Galatasaray-Hatayspor: 1-1

    Son dakika | Galatasaray altyapısında koronavirüs vakası

    Son dakika | Galatasaray altyapısında koronavirüs vakası

    Sıradaki Haber