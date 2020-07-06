Transfer Haberleri | Mikkel Duelund kimdir? Danimarkalı oyuncu hangi bölgede oynuyor?

Son olarak Dinamo Kiev forması giyen Mikkel Duelund, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri. Trabzonspor ile anılan Danimarkalı oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Mikkel Duelund Kimdir? Danimarkalı hangi bölgede oynuyor?

Son olarak Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev forması giyen 23 yaşındaki Mikkel, 1.80 boyunda ve sol kanat bölgesinde görev yapıyor. Trabzonspor ile anılan oyuncunun kulübü ile 30 Haziran 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Danimarka’nın Midtjylland takımından 4 milyon euro karşılığında Dinamo Kiev’e transfer olan oyuncu sağ kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Trabzonspor ile anılan Danimarkalı oyuncu geçtiğimiz sezon Ukrayna Süper Kupası’nı kazanma sevinci yaşamıştı. Bu sezon ligde 4 maçta şans bulan Duelund’un güncel piyasa değeri Transfermarkt’a göre. 2.4 milyon euro.