05.10.2020 - 13:00 |
Transfer haberleri | Kevin Mirallas, Gaziantep FK'da!
Gaziantep FK, geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kevin Mirallas'la anlaştı. Dün akşam sağlık kontrolünden geçen Belçikalı yıldız bugün 2+1 yıllık imza atacak.
Mesut Aydın Kale/Skorer Özel
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı.
Bonservisi elinde olan Belçikalı oyuncu Gaziantep'e gelerek dün akşam sağlık kontrolünden geçti.
32 yaşındaki yıldız 2+1 yıllık imza atacak. Gaziantep temsilcisi tecrübeli oyuncuya yıllık 600 bin euro verecek.
Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.