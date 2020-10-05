Transfer haberleri | Kevin Mirallas, Gaziantep FK'da!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı.

Bonservisi elinde olan Belçikalı oyuncu Gaziantep'e gelerek dün akşam sağlık kontrolünden geçti.

32 yaşındaki yıldız 2+1 yıllık imza atacak. Gaziantep temsilcisi tecrübeli oyuncuya yıllık 600 bin euro verecek.

Hücumun her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.