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06.02.2020 - 12:22 |

Transfer haberleri | Monaco'dan Vedat Muriqi hamlesi...

İngiliz kulüplerinin listesinde olan Vedat Muriqi Monaco da talip oldu. Islam Slimani’nin Premier Lig’e dönmek istemesi nedeniyle Ligue 1 kulübünün Kosovalı yıldızı listesine aldığı öne sürüldü.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de bu sezon başarılı bir görüntü sergileyen Vedat Muriqi'e yeni bir talip daha çıktı. Hem İngiliz hem de Fransız basınında yer alan haberlerde; Monaco’nun Muriqi’i gündemine aldığı belirtildi.

Şu anda Monaco’da iyi bir dönem geçiren Islam Slimani’nin İngiltere’ye dönmek istediği kaydedildi. Slimani’yi kadrosunda kiralık oynayan Fransa Ligue 1 temsilcisinin bu nedenle Kosovalı forvetli listesine aldığı aktarıldı.

Gelecek sezon forvet hattında bonservisiyle bir oyuncu kazandırmak isteyen Monaco’nun Muriqi’i sezon sonuna kadar takip edeceği ve listesinde tuttuğu bildirildi. 25 yaşındaki forvet, bu sezon Fenerbahçe’de 21 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

Transfer haberleri | Monacodan Vedat Muriqi hamlesi...

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