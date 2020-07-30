Transfer haberleri | Mustafa Kapı, Lille ile sözleşme imzalıyor!

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın bir süredir Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olacağı konuşuluyordu. Sarı Kırmızılılar'ın U-19 takımında forma giyen genç futbolcuyla ilgili İtalyan basınından gelen son haberler ise gündeme bomba gibi düştü.

Çizme'de yayım yapan Tutto Mercato Web adlı haber portalı, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde genç merkez orta sahanın Fransız ekibiyle sözleşme imzalamaktan bir adım uzakta olduğunu yazdı. Kapı, Lille ile anlaştığı takdirde Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra takımın dördüncü Türk futbolcusu olacak.

Genç futbolcu, 2018/19 sezonunda Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4'üncü dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek Süper Lig tarihinde sarı kırmızılı formayı giyen en genç futbolcu olarak tarihteki yerini almıştı.

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