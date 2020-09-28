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28.09.2020 - 11:47 | | Ajansspor

Transfer Haberleri | Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu!

Transferde son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Ndiaye Fatih Karagümrük ile anlaştı.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştı.

Karagümrük için geldi!

Tecrübeli futbolcu Ndiaye dün İstanbul'a geldi.

Ndiaye, geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist ile oynamıştı.

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Transfer Haberleri | Ndiayenin yeni takımı belli oldu

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