06.07.2020 - 11:51 |
Transfer haberleri | Nenad Bjelica kimdir?
Teknik direktör arayışında olan birçok kulüp ile adı anılan Nenad Bjelica kimdir? Hırvat çalıştırıcı son olarak Dinamo Zagreb’te görev yapmıştı. 48 yaşındaki Bjelica hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar…
Son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran Hırvat teknik direktör son günlerde Fenerbahçe ile anılıyor. Teknik direktör arayışlarında olan Sarı-Lacivertli ekip ile adı yan yana gelen Nenad Bjelica hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.
Nenad Bjelica kimdir?
1971 yılında doğan 48 yaşındaki ünlü teknik direktör 4-3-3 hücum formasyonunu kullanıyor. Austria Wien, Lech Poznan gibi kulüpleri çalıştıran Bjelica, son olarak Dinamo Zagreb’te görev yaptı. Kariyerinde 2 Hırvatistan şampiyonluğu, 1 Hırvatistan kupa şampiyonluğu, 1 Meister Ertse Liga şampiyonluğu, 1 Meister Regonallige Mitte şampiyonluğu bulunan Hırvat teknik adamın, Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacağı iddia ediliyor.