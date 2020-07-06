Son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran Hırvat teknik direktör son günlerde Fenerbahçe ile anılıyor. Teknik direktör arayışlarında olan Sarı-Lacivertli ekip ile adı yan yana gelen Nenad Bjelica hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Nenad Bjelica kimdir?

1971 yılında doğan 48 yaşındaki ünlü teknik direktör 4-3-3 hücum formasyonunu kullanıyor. Austria Wien, Lech Poznan gibi kulüpleri çalıştıran Bjelica, son olarak Dinamo Zagreb’te görev yaptı. Kariyerinde 2 Hırvatistan şampiyonluğu, 1 Hırvatistan kupa şampiyonluğu, 1 Meister Ertse Liga şampiyonluğu, 1 Meister Regonallige Mitte şampiyonluğu bulunan Hırvat teknik adamın, Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacağı iddia ediliyor.