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02.10.2020 - 17:02 |

Transfer haberleri | Nice, Belhanda'yı kadrosuna katıyor!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Galatasaray'dan Faslı yıldız Belhanda'nın transferini tamamlamak üzere.

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Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Faslı yıldız Younes Belhanda'nın transferini tamamlamak üzere. Fransız basınından Le10Sport'un haberine göre, Galatasaray ile görüşmelerini sıklaştıran Nice, Belhanda transferi için Sarı Kırmızılı takımla anlaşma sağladı. Faslı oyuncuyla da anlaşan Nice bu transferi kısa süre içinde açıklayacak.

Belhanda'nın resmi açıklama yapılır yapılmaz Fransa'ya gitmesi ve yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray'da 3 yılı geride bırakan Belhanda, Galatasaray'da forma giydiği 109 maçta 16 gol kaydetti ve 25 asist yaptı.

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