03.10.2020 - 10:03 |
Transfer haberleri - N’Koudou’ya Olympiakos ve PAOK kancası
Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ve PAOK’un talip olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği isimler arasında yer alan Kevin N’Koudou’ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ve PAOK’un talip olduğu iddia edildi.
Yunanistan basınında çıkan haberlere göre 2 kulübün de menajerler aracılığıyla Fransız kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş’la temasta bulunduğu öne sürüldü.