Transfer haberleri - N’Koudou’ya Olympiakos ve PAOK kancası

Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği isimler arasında yer alan Kevin N’Koudou’ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ve PAOK’un talip olduğu iddia edildi.

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre 2 kulübün de menajerler aracılığıyla Fransız kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş’la temasta bulunduğu öne sürüldü.