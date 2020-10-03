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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri - N’Koudou’ya Olympiakos ve PAOK kancası
03.10.2020 - 10:03 |

Transfer haberleri - N’Koudou’ya Olympiakos ve PAOK kancası

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ve PAOK’un talip olduğu iddia edildi.

Transfer haberleri - N’Koudou’ya Olympiakos ve PAOK kancası
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Beşiktaş'ın elinden çıkarmak istediği isimler arasında yer alan Kevin N’Koudou’ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos ve PAOK’un talip olduğu iddia edildi.

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre 2 kulübün de menajerler aracılığıyla Fransız kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş’la temasta bulunduğu öne sürüldü.

Transfer haberleri - N’Koudou’ya Olympiakos ve PAOK kancası

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