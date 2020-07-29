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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | N'Sakala, Beşiktaş'a imzayı attı
29.07.2020 - 09:05 | | Fanatik

Transfer haberleri | N'Sakala, Beşiktaş'a imzayı attı

Gelecek sezon her türlü sıkıntıya rağmen Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Sergen Yalçın, ilk transferi resmen gerçekleştirdi.

Transfer haberleri | N'Sakala, Beşiktaş'a imzayı attı
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N'Sakala, Alanyaspor’un sözleşme uzatma talebini kabul etmemiş ve Fenerbahçe'nin senelik 1.2 milyon Euro'luk teklifini de geri çevirip, yıllık 1 milyon Euro'ya Siyah-Beyazlılar'la anlaşmıştı. Bu kararında Alanya'da hocalığını yapan Sergen Yalçın'ın büyük payı olduğu öğrenilmişti. Alanya ile son kez sahnede... Bu akşam Türkiye Kupası Finali'nde, Trabzon'a karşı son kez Alanya formasını giyecek olan Demokratik Kongo'lu konusunda Kara Kartal'ın elini çabuk tuttuğu ve geçtiğimiz günlerde söz aldığı N'Sakala ile ön sözleşme yaptığı öğrenildi. Deneyimli oyuncuyla 2+1 yıl üzerinden bir sözleşme yapıldığı bildirildi.

Transfer haberleri | NSakala, Beşiktaşa imzayı attı

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