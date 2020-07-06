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06.07.2020 - 11:35 |

Transfer Haberleri | Oğulcan Çağlayan kimdir? Kaç yaşında?

Transfer gündeminde adı birçok kulüp ile anılan Oğulcan Çağlayan kimdir? 24 yaşındaki oyuncu son olarak Çaykur Rizespor forması giydi. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sonra eren oyuncu hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Oğulcan Çağlayan kimdir? Kaç yaşında?
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1996 yılında doğan Oğulcan Çağlayan transfer gündeminin en önemli oyuncularından biri. Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sonra eren oyuncu Galatasaray ile anılıyor.

Oğulcan Çağlayan kimdir? Hangi bölgede oynuyor?

24 yaşındaki futbolcu 1.88 boyunda ve santrafor bölgesinde oynuyor. Zaman zaman kanatlarda da görev yapan Oğulcan Çağlayan’ın Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi 26 Haziran itibariyle sona erdi. Futbola Osmanlıspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki santrafor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor ve Kayserisporda da forma giymişti.

Galatasaray ile anılan Oğulcan Çağlayan, bu sezon Süper Lig’de 22 maçta forma giyerken 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

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