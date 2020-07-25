Transfer haberleri | Oğulcan Çağlayan'dan Galatasaray'a 4 yıllık imza!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi. Sarı Kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı. A Spor'un son dakika olarak duyurduğu habere göre, 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Oğulcan Çağlayan, 2013-2014 sezonu başında bir süre Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmış ve o dönem kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'ın hayallerini süslediğini ve Sarı Kırmızılı takıma gelmekten duyduğu memnuniyeti açığa vurmuştu.

17 yaşında olduğu için Galatasaray'la profesyonel sözleşmeye imza atması mümkün olmayan genç yıldızın yetiştirme bedeli Galatasaray tarafından fazla bulunmuş ve Oğulcan'ın "hayalim" dediği takıma transferi gerçekleşmemişti.

Rizespor'da bu sezon 22 maça çıkan Oğulcan, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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