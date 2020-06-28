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28.06.2020 - 11:29 |

Transfer Haberleri | Okay Yokuşlu Kimdir?

Transfer gündeminde adı birçok kulüp ile anılan milli oyuncu Okay Yokuşlu kimdir? Celta Vigo forması giyen 26 yaşındaki oyuncu hangi takımlar ile anılıyor. İşte detaylar...

Transfer Haberleri | Okay Yokuşlu Kimdir?
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İspanya’da kariyerini sürdüren Okay Yokuşlu, transfer gündeminde önemli yer tutan oyunculardan biri. Galatasaray ile anılan oyuncu hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

Okay Yokuşlu kimdir? Kaç Yaşında?

1994 doğumlu milli oyuncu ön libero bölgesinde görev yapıyor. 2018 yılından bu yana Celta Vigo’da forma giyen Okay Yokuşlu’nun kulübe ile 30 Haziran 2023’e kadar olan sözleşmesi bulunuyor.

Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan Okay Yokuşlu, Türkiye’de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor formaları giymişti.

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