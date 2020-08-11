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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer haberleri | Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı!
11.08.2020 - 20:23 |

Transfer haberleri | Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı!

Beşiktaş'ta transferde son dakika... Beşiktaş'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Papiss Cisse'den siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak bir hareket geldi. Golcü futbolcu sosyal medyaan Beşiktaş'ı takibe aldı.

Transfer haberleri | Papiss Cisse, Beşiktaş'ı takibe aldı!
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Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Papiss Cisse ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli golcüden flaş bir hamle geldi. Deneyimli santrfor, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı. Cisse'nin bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Papiss Cisse, geçtiğimiz sezon Süper Lig gol krallığı yarışını 22 golle ikinci sırada tamamladı.

Transfer haberleri | Papiss Cisse, Beşiktaşı takibe aldı

Transfer haberleri | Papiss Cisse, Beşiktaşı takibe aldı

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