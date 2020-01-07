Transfer haberleri: Podolski'den Çaykur Rizespor açıklaması

Lukas Podolski'den Çaykur Rizespor açıklaması geldi... Hakkında çıkan transfer iddialarını sosyal medya üzerinden yalanlayan yıldız futbolcu, "Pardon ama benim Rizespor’la ilgilendiğimi kim söyledi? Rize’deki tek enteresan şey çay.. Lütfen tarafımdan açıklanmadıkça hakkımda çıkan sahte haberlere itibar etmeyiniz..." paylaşımı yaptı.

Bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum gelirken, Galatasaray taraftarları da Podolski'ye olan ilgi ve özlemlerini dile getiren notlar düştü.

İşte Alman yıldızın o paylaşımı