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HaberlerBeşiktaş Haberleri Transfer Haberleri | Premier Lig'den Aboubakar'a talip var!
26.01.2021 - 09:50 | | Fotomaç

Transfer Haberleri | Premier Lig'den Aboubakar'a talip var!

Beşiktaş'ta Aboubakar-Larin ikilisi attıkları 23 golle, ligdeki 8 takımdan fazla gol ürettiler. 4 büyüklerin en skorer isimleri olan ikiliden Aboubakar’a West Ham talip oldu.

Transfer Haberleri | Premier Lig'den Aboubakar'a talip var!
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Beşiktaş'ın golcüleri Larin ve Aboubakar, Süper Lig'in ilk yarısına damga vurdu. 19 lig maçında forma giyen Larin, 12 gol atıp 3 asist yaparken, resmi maçlarda ise toplam 15 gol kaydetti. 16 lig maçında oynayan Aboubakar ise 11 gol, 2 asiste imza attı. İki oyuncu toplamda 23 gole imza atarken, 5 de asist yaptılar.

Larin ve Aboubakar ikilisi, şampiyonluk yarışı veren takımların forvet ikilileri arasında 'en iyiler' olarak dikkat çekiyor. Sezona Falcao-Diagne ikilisiyle başlayan G.Saray, bu iki oyuncudan 14 gollük performans elde ederken, Samatta-Cisse ikilisine sahip olan F.Bahçe, hücum hattından 6 gollük performans aldı. Trabzonspor forması giyen Ekuban-Afobe ikilisi ise ligde toplam 10 gole imza attılar. Bu arada İngiliz basını, siyah-beyazlıların Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'a, West Ham'ın talip olduğunu iddia etti.

1750 EURO'YA ABOU FORMASI

Beşiktaşlı oyuncuların F.Bahçe ve G.Saray derbilerinde giydiği imzalı formalar kulübün yayınladığı bir site üzerinden satışa çıkarıldı. Satış bedelleri arasında rekor fiyat Aboubakar'ın formaları için belirlendi. Kamerunlunun F.Bahçe derbisi forması 1750 euro, G.Saray maçı forması ise 439 euro'ya satışa sunuldu.

Transfer Haberleri | Premier Ligden Aboubakara talip var

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