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Haberler1.Lig Haberleri Transfer haberleri | Quaresma'dan transfer açıklaması!
29.08.2020 - 10:38 |

Transfer haberleri | Quaresma'dan transfer açıklaması!

TFF 1. Lig ekibi Altay'ın transfer etmek için teklif yaptığı Quaresma geleceğiyle ilgili konuştu!

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Türkiye'nin köklü ekiplerinden Altay ile transfer görüşmeleri yapan Ricardo Quaresma, Brezilya'da bir röportaj verdi ve transferle ilgili konuştu.

Brezilya'ya gidebileceğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Brezilya futbolu beni hep çekmiştir çünkü Brezilyalı oyuncuları izlemeyi hep sevdim. Kapıyı kimseye kapatmıyorum. Ailem için en iyi teklifi değerlendireceğim." ifadelerini kullandı.

Son olarak Kasımpaşa forması giyen 36 yaşındaki yıldız, Süper Lig'de 174 maça çıktı ve 25 gol, 52 asistlik performans sergiledi.

Transfer haberleri | Quaresmadan transfer açıklaması

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