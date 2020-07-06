Transfer Haberleri | Razvan Marin kimdir? Rumen oyuncu kaç yaşında?

Son olarak Ajax forması giyen Razman Marin transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri. Adı Galatasaray ile anılan Rumen oyuncu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Razvan Marin kimdir? Hangi bölgede oyunuyor?

24 yaşındaki Razvan Marin 1.78 boyunda. Merkez orta saha bölgesinde görev yapan oyuncu son olarak Hollanda devi Ajax’ta forma giyiyor. Romanya milli takımında da oynayan Razvan Marin’in kulübü Ajax ile 30 Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2016/2017 sezonunda Standard Liege’nin 4.8 milyon euro karşılığında FC Viitorul’dan transfer ettiği Razvan Marin, burada Belçika Kupası’nı kazanmayı başarmıştı.

Sezon başında 12 milyon euro’ya Ajax’a transfer olan Rumen oyuncu, Eredivisie’de 10 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. Transfer gündemininde Galatasaray ile anılan Razvan Marin’in Transfermarkt’a göre değeri 8 milyon euro.