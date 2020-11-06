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06.11.2020 - 12:18 |

Transfer haberleri | Real Madrid ve Haaland anlaştı!

Real Madrid, Erling Haaland transferini bitirmeye bir adım daha yaklaştı. İddiaya göre İspanyollar, Borussia Dortmund ile 2022 yılı için şimdiden söz kesti ve süreci hızlandırdı.

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Yıldız transferleri ile transfer dönemlerine damga vuran Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen genç golcü Erling Haaland'a imza attırmak için ciddi bir adım daha attı.

AS'ın verdiği habere göre Real Madrid ve Borussia Dortmund yetkilileri, 2022 yılı için söz kesti ve İspanyollar, Haaland'ın transferi için en ciddi adımı atmış oldu.

Haberde, Haaland ve Real Madrid buluşmasında son 18 aya girildiği ifade edilirken, Norveçli yıldızın Benzema'dan boşalması beklenen 9 numaralı forma konusunda istekliği olduğu detayı da verildi.

Haaland'ın arkadaşı Martin Odegaard'ın, bu transferi bitirmek ve Dortmund yıldızını geleceğinin İspanyol başkentinde olduğuna ikna etmek için ise çalışacağı dile getirildi.

Real Madrid'in Haaland dışında PSG'nin yıldıız Kylian Mbappe ve Rennes forması giyen Eduardo Camavinga transferlerinde de sona yaklaştığı yazılmıştı.

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Transfer haberleri | Real Madrid ve Haaland anlaştı

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