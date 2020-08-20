Transfer haberleri | Rodrigues transferi bonservise takıldı!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues ile ilgili Yunanistan cephesinde sıcak gelişmeler var. Olympiakos tarafının "Bize önerildi" dediği 29 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde Yunan ekibinin, "Bonservisini alırsan olur" dediği kaydedildi.

Garry Rodrigues'in bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'in, oyuncuyu bonservissiz şekilde vermek istemediği ve bu nedenle transferin gerçekleşemediği belirtildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.