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20.08.2020 - 09:50 | | Sporx

Transfer haberleri | Rodrigues transferi bonservise takıldı!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Yunan ekibi Olympiakos "Bonservisini al gel" derken, Al Ittihad'ın ise oyuncuyu bedavaya vermek istemediği bu nedenle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Garry Rodrigues ile ilgili Yunanistan cephesinde sıcak gelişmeler var. Olympiakos tarafının "Bize önerildi" dediği 29 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde Yunan ekibinin, "Bonservisini alırsan olur" dediği kaydedildi.

Garry Rodrigues'in bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'in, oyuncuyu bonservissiz şekilde vermek istemediği ve bu nedenle transferin gerçekleşemediği belirtildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

 

Transfer haberleri | Rodrigues transferi bonservise takıldı

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