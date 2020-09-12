Transfer haberleri | Samsunspor, Gökhan İnler'in peşinde...

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, kadro takviye çalışmalarına devam ediyor. İddialı bir kadro kurmak isteyen teknik ekip ve yönetim, Medipol Başakşehir'en ayrılan Gökhan İnler ile görüşüyor. Bu transferde tecrübeli orta sahanın annesinin Samsunlu olması da bir etken olarak gözüküyor.

Kariyerinde Napoli, Leicester, Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki orta saha Gökhan İnler, son olarak Medipol Başkaşehir ile olan sözleşmesini uzatmamış ve boşa çıkmıştı.