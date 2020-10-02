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Haberler1.Lig Haberleri Transfer Haberleri | Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
02.10.2020 - 16:51 |

Transfer Haberleri | Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Nadir Çiftçi ile sözleşme imzaladı.

Transfer Haberleri | Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde tecrübeli oyuncunun 2 yıllık sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

Törende bulunan Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, oyuncunun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, yeni transferle birlikte iyi bir sezon geçirmek istediklerini aktardı.

Transfer Haberleri | Samsunspor, Nadir Çiftçi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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